Випуск журналу Charlie Hebdo призупинено
15:45, 02 лютого 2015Світ
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Наступний номер французького сатиричного журналу Charlie Hebdo побачить світ через кілька тижнів.
REUTERS
Редакція французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo, на яку кілька тижнів тому здійснили напад терористи, вирішила призупинити випуск журналу, повідомляє Deutsche Welle.
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Наступний номер видання надійде в продаж через кілька тижнів. В редакції пояснюють перерву тим, що працівники втомилися і почуваються виснаженими.
Нагадаю, що в ході атаки на видання Charlie Hebdo 7 січня загинуло 12 осіб, у тому числі двоє поліцейських.
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