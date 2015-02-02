Випуск журналу Charlie Hebdo призупинено

Редакція французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo, на яку кілька тижнів тому здійснили напад терористи, вирішила призупинити випуск журналу, повідомляє Deutsche Welle.

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Наступний номер видання надійде в продаж через кілька тижнів. В редакції пояснюють перерву тим, що працівники втомилися і почуваються виснаженими.

Нагадаю, що в ході атаки на видання Charlie Hebdo 7 січня загинуло 12 осіб, у тому числі двоє поліцейських.