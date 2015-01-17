Тираж останнього номера Charlie Hebdo досягнув семи мільйонів примірників
00:10, 17 січня 2015Світ
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Тираж останнього номера французького журналу Charlie Hebdo досяг семи мільйонів примірників, передає радіостанція RFI.
REUTERS
Раніше повідомлялося, що тираж збільшать до п'яти мільйонів. Рекомендована ціна на видання становить три євро, але на інтернет-аукціонах через підвищений попит його почали продавати по 300-400 євро.
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Джерело RFI, близьке до журналу, назвало підвищення тиражу «історичним моментом», пише Дождь.
У четвер і п'ятницю було продано близько двох мільйонів копій.
Раніше стало відомо, що примірники чергового номера журналуCharlie Hebdo у Франції, Великобританії та Німеччині, тільки-но з"явившись у продажу, були розкуплені за лічені хвилини.
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