Тираж останнього номера Charlie Hebdo досягнув семи мільйонів примірників

Раніше повідомлялося, що тираж збільшать до п'яти мільйонів. Рекомендована ціна на видання становить три євро, але на інтернет-аукціонах через підвищений попит його почали продавати по 300-400 євро.

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Джерело RFI, близьке до журналу, назвало підвищення тиражу «історичним моментом», пише Дождь.

У четвер і п'ятницю було продано близько двох мільйонів копій.

Раніше стало відомо, що примірники чергового номера журналуCharlie Hebdo у Франції, Великобританії та Німеччині, тільки-но з"явившись у продажу, були розкуплені за лічені хвилини.