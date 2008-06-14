В Іраку смертниця атакувала футбольних уболівальників: 27 поранених
20:34, 14 червня 2008Світ
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Терористка підірвала себе перед кафе
В іракському місті Кара-Таппа, який розташований за 120 км. на північний схід від Багдада, террористка-смертниця підірвала себе перед кафе, де футбольні уболівальники святкували перемогу збірної країни в кваліфікаційному матчі Кубка світу проти збірної Китаю.
Як повідомили в поліції, в результаті вибуху поранення дістали 27 осіб – семеро поліцейських і 20 місцевих жителів.
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