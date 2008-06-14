В Іраку смертниця атакувала футбольних уболівальників: 27 поранених

В іракському місті Кара-Таппа, який розташований за 120 км. на північний схід від Багдада, террористка-смертниця підірвала себе перед кафе, де футбольні уболівальники святкували перемогу збірної країни в кваліфікаційному матчі Кубка світу проти збірної Китаю.

Як повідомили в поліції, в результаті вибуху поранення дістали 27 осіб – семеро поліцейських і 20 місцевих жителів.

Газета.ру