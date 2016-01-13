Любитель бургерів протоієрей Чаплін почав збір підписів за обрання духовенства РПЦ парафіянами

Про це повідомляє Дождь.

Петиція Чапліна вимагає дати православним громадам РПЦ право самим обирати священнослужителів.

У тексті петиції сказано, що «кандидати в настоятелі, пресвітери і диякони конкретної парафіяльної громади повинні пропонуватися саме цією громадою». Кандидати в архієреї єпархій повинні пропонуватися єпархіальними зборами з участю двох мирян від кожної громади, йдеться в петиції.

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Після обрання кандидата Синод РПЦ буде зобов'язаний затвердити кандидата на посаді або відмовити в його призначенні «суворо на канонічних підставах».

«Розуміємо, що запропонована система має свої слабкі місця і може бути використано недобросовісними людьми. Однак у багатьох місцях вона працює. Дасть Бог, буде працювати і в середовищі нашого віруючого народу, не довіряти якому немає підстав. Нинішня ж система — набагато гірше, про що свідчать трагедії багатьох пастирів та громад», — йдеться в тексті петиції.

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