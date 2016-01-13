ЄС знову закликав Білорусь ввести мораторій на смертну кару

"Юридичне право Геннадія Яковицького на апеляцію має бути повністю гарантоване. Пан Яковицкий був визнаний винним у скоєнні серйозного злочину, і ми висловлюємо нашу глибоку симпатію родині та друзям жертви", - йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС).

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Євросоюз знову закликав владу Білорусі запровадити мораторій на смертну кару.

"Євросоюз виступає проти вищої міри покарань у всіх випадках без винятків. Ми закликаємо Білорусь, єдину країну в Європі, яка як і раніше використовує вищу міру покарання, приєднатися до загального мораторію на смертну кару, що стане першим кроком на шляху до її скасування", - відзначається в документі.