Клінтон назвала Путіна хуліганом, який "буде брати скільки може"

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде він намагатися зробити перезавантаження у стосунках з російським лідером, Клінтон відповіла, що все залежатиме від того, що вона від цього отримає».

Політик також нагадала, що в той період, коли вона обіймала посаду держсекретаря США, було досягнуто згоди щодо скорочення ядерної програми, пише РБК за інформацією The New York Times.

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Клінтон додала, що вважає свої стосунки з Володимиром Путіним «цікавими» і частково вони побудовані на повазі. Тим не менш, за її словами, їх також можна оцінити як «жорсткі».

«Як і багато хуліганів, він з тих, хто буде брати скільки може, до тих пір, поки ви не зупините його», — пояснила екс-держсекретар.

В кінці грудня кандидат у президенти США від Республіканської партії Джеб Буш також назвав Путіна хуліганом. «Ми втрачаємо вплив у світі, а Путін його набирає. Він не союзник. Він — диктатор. Він — хуліган», — заявив політик.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Барак Обама заявив, що не буде публічно підтримувати жодного кандидата з однопартійців, які претендують на президентську посаду, поки Демократична партія не визначить, хто буде її представляти в президентській гонці.