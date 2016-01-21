Прем'єр Туреччини у Давосі звинуватив РФ в спробах зірвати переговори щодо Сирії

Про це на форумі в Давосі заявив в четвер прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Reuters.

У своєму виступі турецький прем'єр заявив, що не робить різниці між «Ісламськj. державою» і Робочою партією Курдистану (РПК) і підкреслив, що «терористичним групам» не місце за столом переговорів.

Давутоглу зазначив, що для боротьби проти радикальних сунітських бойовиків необхідна міжнародна координація, але Росія ускладнює боротьбу з «Ісламськj. державою» тим, що завдає ударів по помірній сирійській опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак,що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.