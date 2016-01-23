Мерія Нью-Йорка просить городян звільнити всі дороги через потужну сніжну бурю

Про це повідомив на прес-конференції мер Білл де Блазіо, передає Бі-бі-сі. Голова департаменту поліції міста Джеймс О'нілл закликав людей покинути дороги і вулиці, оскільки через снігопаду та сильний вітер знаходитись на них небезпечно.

Читайте такожУ 10 штатах США введено надзвичайний стан через потужну сніжну бурюЗа даними поліції, в місті сталося 200 ДТП, а 80 автомобілів довелося взяти на буксир. Всього у місті працюють 120 евакуаторів, які допомагають автомобілістам, які застрягли в снігу.

За словами Білла де Блазіо, ситуація на дорогах вже погана і постійно погіршується. Швидше за все, ця сніжна буря стане найгіршою в історії Нью-Йорка. Мер радить жителям залишатися в безпеці вдома. Також у мерії порадили батькам стежити за дітьми, якщо вони грають у снігу, а ще краще не виходити з ними з дому.

У Нью-Йорку припинено рух автобусів, скасовані спеціальні автобуси для інвалідів. Метро продовжує працювати, але влада повідомляє про серйозні перебої.

Департамент пожежної безпеки міста повідомив, що на вулицях працює підвищена кількість машин "швидкої допомоги", які допомагають постраждалим від снігопаду. Поліція повідомляє про те, що більше 30 бездомних були відправлені в притулки, щоб перечекати бурю.

На цих вихідних на східне узбережжя США обрушилася сніжна буря. У 10 штатах введено надзвичайний стан. Кілька мільйонів людей не можуть покинути будинки, десятки тисяч залишилися без електроенергії. Влада різних штатів повідомляє про затори на дорогах, у яких заблоковані автомобілі з пасажирами, а також про численні аварії. У низці штатів зупинено рух громадського транспорту і авіасполучення.

У неділю буря триватиме. Вона може стати найгіршою за останні сто років.