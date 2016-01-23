Снігова буря "Джонас" накрила США: 10 загиблих, скасовано 7,6 тисяч авіарейсів

Понад 7,6 тисяч авіарейсів скасовано в США з п'ятниці до неділі через снігову бурю, яку місцеві ЗМІ вже назвали "монстро-штормом". Про це повідомляє CNN.

Читайте такожНа східне узбережжя США насувається снігова буря

На її шляху, за оцінками влади, опинилися 85 мільйонів людей на східному узбережжі США. В епіцентрі потужного зимового циклону - столичний регіон та сусідні штати Вірджинія, Пенсільванія і Меріленд.

Сніговий буран призвів також до ДТП і багатокілометрових заторів на дорогах у штатах Арканзас, Кентуккі, Північна Кароліна і Теннессі, пише "ТАСС" із посиланням на місцеву поліцію.

В аваріях загинули 10 осіб.

Поліція штату Вірджинія повідомила про 989 ДТП і 793 пошкоджених автомобілі станом на вечір п'ятниці.

За прогнозами метеорологічної служби США, випасти протягом вихідних у Вашингтоні в деяких місцях може до 1 м опадів, у середньому - 45 см. Таким чином, у столиці буря може стати найпотужнішою за останні десятиліття. Влада міста вже поспішили повідомити про припинення роботи транспорту - автобусів і метрополітену - з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Надзвичайний стан у зв'язку зі сніговою бурею оголошено в Джорджії, Меріленді, Пенсільванії, Теннессі, Кентуккі, Північній Кароліні, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Вірджинії та Західній Вірджинії. У Вашингтоні заявили про "надзвичайний сніговий стан". Понад 130 тис. осіб в регіоні залишаються без електроенергії.