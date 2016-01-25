Ъ: Туреччина вперше має намір відповісти на санкції РФ

У грудні минулого року Анкара лише натякала на можливість таких кроків, але тепер вона готується затвердити антидемпінгові мита до 13,66% для російських металургів, передає "КоммерсантЪ".

Цей рівень значно вищий, ніж турецькі серпневі розрахунки щодо імпорту прокату з РФ.

Розслідування почалося в січні 2015 року за заявою місцевих металургів, які звинувачували експортерів з КНР, Росії, України, Японії, Франції, Румунії та Словаччини в демпінгу.

Російські поставки займають 19,2% від загального імпорту гарячого прокату в Туреччину, їхня частка значно вища від імпорту з інших країн: так, поставки з Китаю займають лише 4,3% імпорту, зі Словаччини — 5,5%. Виходячи з даних, в 2015 році Росія експортувала в Туреччину 825 тис. тонн гарячого прокату на $413 млн.

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При цьому джерела в галузі вважають, що "антидемпінгове розслідування звелося до чистої політики, враховуючи, що дешевий український імпорт з нього зовсім виключений".

Зазначається, що на основі звіту в лютому повинно прийматися рішення про розмір антидемпінгових мит для експортерів.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ».

Зокрема, вводиться заборона або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини. Крім того, вводиться заборона або обмеження для організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ.

Указом призупинено безвізовий режим з Турецькою Республікою.