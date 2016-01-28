Ситуація на Донбасі залишається крихкою, але Мінським угодам немає альтернативи - Столтенберг

Про це він сказав під час презентації свого річного звіту у Брюсселі.

“По Мінську - ми бачили певний прогрес та певний регрес. Ситуація різнорідна, коли питання доходить до імплементації Мінських угод. Але єдиним шляхом до мирного вирішення в Україні є повне виконання (впровадження) Мінських угод”, - сказав Столтенберг.

У цьому зв’язку він назвав позитивним той факт, коли спостерігалося дотримання режиму припинення вогню на Донбасі восени 2015 року.

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“Зараз знову ми бачимо більше порушень”, - сказав Столтенберг.

Він повідомив про вчорашню зустріч з представниками ОБСЄ. Альянс наголосив на необхідності надання повного доступу спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всіх районів Донбасу, щоб мати можливість здійснювати спостереження і переконатися, що режим припинення вогню повністю дотримується.

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Також Столтенберг повторив заклик про важливість відведення важкого озброєння на Донбасі.

Генсек НАТО назвав ситуацію на сході України крихкою.

“Ми підтримуємо зусилля всіх сторін для повного виконання Мінських угод, тому що це єдине підгрунтя для мирного вирішення в Україні”, - наголосив Столтенберг.