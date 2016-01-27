Припинення вогню й відведення важких озброєнь залишається ключовою умовою виконання Мінських угод – Оліфер
18:56, 27 січня 2016Політика
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Припинення вогню й відведення важких озброєнь залишається ключовою умовою як повноцінного вирішення гуманітарних, економічних, політичних питань, так і виконання Мінських угод загалом.
Дарка Оліфер / Дуся
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.
«Окремо Україна ставить питання відновлення контролю за українсько-російським кордоном», - написала вона.
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У політичних питаннях, за словами Оліфер, позиція України залишається незмінною: «Вибори на непідконтрольній Україні частині Донбасу повинні пройти за українським законодавством, за участю українських партій, українських журналістів і міжнародних спостерігачів».
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