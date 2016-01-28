НАТО планує збільшити витрати на оборону через політику РФ та нестабільність на південних рубежах

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що політика Російської Федерації на сході Європи, у тому числі в Україні, а також нестабільність на південних рубежах Альянсу, зокрема в Сирії та на півночі Африки, змусили країни НАТО припинити скорочення витрат на оборону. Про це він сказав під час презентації свого річного звіту у Брюсселі.

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"Підставою для того, чому ми вирішили припинити скорочувати витрати на оборону під час нашого саміту у 2014 році, було те, що безпекове середовище змінилося і стало більш складним. І Росія, безсумнівно, є частиною цього. Тому що ми бачили більш жорстку політику Росії на сході", - заявив Столтенберг.

У зв’язку з цим він зауважив, що РФ вкладала значні кошти у свою оборону і безпеку впродовж декількох років.

"І також вона продемонструвала волю використовувати військову силу для зміни кордонів у Європі, і це сталося вперше з часу закінчення холодної війни", - заявив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, ще однією причиною для припинення скорочення витрат на оборону було реагування на ті виклики, які простежуються на південних рубежах Альянсу.

"І це причина, чому ми вирішили, що повинні припинити скорочувати витрати і поступово збільшити витрати на оборону. І зараз ми побачили, що ми принаймні рухаємося у правильному напрямку. Перший рік, як ми взяли зобов’язання, скорочення практично припинилися серед європейських союзників та Канади. Ми повинні зробити більше", - наголосив Столтенберг.