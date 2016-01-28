Столтенберг: НАТО не буде відповідати пропагандою на пропаганду РФ, правда все одно візьме гору
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не відповідатиме пропагандою на російську пропаганду.
Про це він сказав під час презентації свого річного звіту у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.
Говорячи про російську пропаганду, Столтенберг звернув увагу, що РФ на це витрачає значні кошти.
Читайте такожРоскомнагляд запустив систему контролю за інтернет-ЗМІ
“Ми не протистоятимемо пропаганді пропагандою. Ми повинні залишатися пильними, ми повинні бути готовими надати відповідь та забезпечити правду, факти та інформацію, тому що ми не відповідатимемо пропагандою на пропаганду”, - заявив Столтенберг.
Читайте такожАмериканський журналіст: "У питанні пропаганди у РФ є перевага, але Україна може перемогти її справжньою літературою"
У цьому зв’язку генсек висловив переконання, що правда в довгостроковій перспективі візьме гору над пропагандою.
Як повідомляв УНІАН, НАТО планує створити департамент по боротьбі з російською "інформаційною зброєю".