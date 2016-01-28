Столтенберг: НАТО не буде відповідати пропагандою на пропаганду РФ, правда все одно візьме гору

Про це він сказав під час презентації свого річного звіту у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

Говорячи про російську пропаганду, Столтенберг звернув увагу, що РФ на це витрачає значні кошти.

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“Ми не протистоятимемо пропаганді пропагандою. Ми повинні залишатися пильними, ми повинні бути готовими надати відповідь та забезпечити правду, факти та інформацію, тому що ми не відповідатимемо пропагандою на пропаганду”, - заявив Столтенберг.

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У цьому зв’язку генсек висловив переконання, що правда в довгостроковій перспективі візьме гору над пропагандою.

Як повідомляв УНІАН, НАТО планує створити департамент по боротьбі з російською "інформаційною зброєю".