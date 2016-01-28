У паризькому Діснейленді затриманий озброєний чоловік

Про це повідомляють французькі ЗМІ, передає Бі-бі-сі. 28-річний чоловік до цього не привертав увагу спецслужб і не став чинити опір під час затримання.

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Офіційних коментарів про те, що трапилося поки не надходило.

У Франції, як і раніше, діє режим надзвичайного стану, введений після нападів у Парижі 13 листопада.