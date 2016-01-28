У паризькому Діснейленді затриманий озброєний чоловік
19:16, 28 січня 2016Світ
116 0
Чоловік з вогнепальною зброєю і Кораном був затриманий на вході готель в паризькому Діснейленді.
У Парижі чергове затримання / france-ai.ru
Про це повідомляють французькі ЗМІ, передає Бі-бі-сі. 28-річний чоловік до цього не привертав увагу спецслужб і не став чинити опір під час затримання.
Читайте такожІД оприлюднила відео з виконавцями терактів у Парижі - ЗМІ
Офіційних коментарів про те, що трапилося поки не надходило.
У Франції, як і раніше, діє режим надзвичайного стану, введений після нападів у Парижі 13 листопада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter