Нідерланди підготували план врегулювання кризи біженців в ЄС

Згідно з ним мігрантів пропонують відправляти поромами назад до Туреччини, з місць їх прибуття на грецькі острови, такі як Лесбос та Кос, передає Deutsche Welle.

Цей проект зараз розробляється у кількох країнах ЄС, серед яких і Німеччина, зазначив керівник парламентської фракції правлячої у Нідерландах "Партії праці" Дідерік Самсом в інтерв'ю голандському виданню De Volkskrant у четвер, 28 січня. Перші пороми, за його словами, можуть бути відправлені у березні або квітні.

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"Ми повинні перекрити "швидкісну трасу" мігрантів між Грецією та Туреччиною", - пояснив Самсом. Він наголосив, що Туреччина готова приймати біженців після їх повернення з ЄС за умови, що самі європейці офіційно прийматимуть у себе 250 тисяч біженців на рік.

"Туреччина все ще має адаптувати деякі закони і покращити ситуацію із шукачами притулку з Сирії. Вона має стати безпечною країною", - додав Самсон. Над проектом також працюють Швеція та Австрія, очікується співпраця із Францією, Іспанією та Португалією, від Британії очікують готовності приймати біженців.