Нідерланди підготували план врегулювання кризи біженців в ЄС

00:19, 29 січня 2016
Світ
155 0

Нідерланди, які нині головують в Раді ЄС, підготували загальноєвропейський план з врегулювання кризи біженців. 

REUTERS

Згідно з ним мігрантів пропонують відправляти поромами назад до Туреччини, з місць їх прибуття на грецькі острови, такі як Лесбос та Кос, передає Deutsche Welle.

Цей проект зараз розробляється у кількох країнах ЄС, серед яких і Німеччина, зазначив керівник парламентської фракції правлячої у Нідерландах "Партії праці" Дідерік Самсом в інтерв'ю голандському виданню De Volkskrant у четвер, 28 січня. Перші пороми, за його словами, можуть бути відправлені у березні або квітні.

Читайте такожШвеція планує депортувати близько 80 тисяч біженців

"Ми повинні перекрити "швидкісну трасу" мігрантів між Грецією та Туреччиною", - пояснив Самсом. Він наголосив, що Туреччина готова приймати біженців після їх повернення з ЄС за умови, що самі європейці офіційно прийматимуть у себе 250 тисяч біженців на рік.

"Туреччина все ще має адаптувати деякі закони і покращити ситуацію із шукачами притулку з Сирії. Вона має стати безпечною країною", - додав Самсон. Над проектом також працюють Швеція та Австрія, очікується співпраця із Францією, Іспанією та Португалією, від Британії очікують готовності приймати біженців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter