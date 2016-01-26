В Австрії планують депортувати біженців після трьох років перебування у країні

Згідно з новим документом, мігрантам буде видаватися ідентифікаційна карта терміном на три роки, після чого питання її продовження буде переглядатися в індивідуальному порядку. Про це з посиланням на The Local повідомляє "РБК".

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У тому разі, коли повернення на батьківщину більше не загрожує життю біженця, його можуть депортувати.

Якщо ж людина виявиться добре інтегрованою до австрійського суспільства, або якщо для цього будуть інші гуманітарні причини, термін перебування в країні може бути продовжений.

Джерела The Local в МВС країни розповіли: хоча кожен випадок і буде вирішуватися в індивідуальному порядку, щодо тих біженців, які вивчили німецьку мову та прийняли австрійські цінності, депортація буде менш вірогідною.

Крім того, новий закон також збільшить з одного року до трьох період, після якого біженці можуть запросити притулок для членів своєї сім'ї.

Ці правила будуть застосовуватись до всіх шукачів притулку, які прибули до Австрії після 15 листопада 2015 року, в тому числі і до тих, хто ще тільки чекає на отримання статусу біженця.

Зазначимо, сьогодні також стало відомо, що після наради глав МВС країн Євросоюзу Єврокомісії рекомендували підготувати законодавчу базу для обмеження дії Шенгенської угоди на два роки.