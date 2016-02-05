В Європі виявлено перший випадок захворювання вірусом Зіка у вагітної

Про це повідомляє Дождь з посиланням на газету El Pais.

Термін вагітності інфікованої жінки становить від 13 до 14 тижнів, вона нещодавно прибула в Іспанію з Колумбії.

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За останні кілька тижнів в Каталонії було зафіксовано шість випадків захворювання вірусом Зіка. Крім того, діагноз підтверджено ще у двох пацієнтів — в Мурсії і Вальядоліді.

Як повідомляє газета, всі хворі раніше прибули з країн Латинської Америки.

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Як повідомляв УНІАН, в Португалії в середу, 27 січня, у п'ятьох осіб діагностували вірус Зіка. Всі вони нещодавно відвідали Бразилію. У цей же день ще один з випадків захворювання від вірусом Зіка був зафіксований у Фінляндії.Також, стало відомо про двох випадках діагностування вірусу в Німеччині, і у жителя Данії.