Вірус Зіка поширюється планетою: хворобу виявили у жителя Данії - ЗМІ

У жителя Данії підтверджено наявність вірусу Зіка.

Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си з посиланням на данські ЗМІ.

Повідомляється, що це перший зареєстрований випадок захворювання на території цієї країни. Є підозра, що він міг підхопити вірус в Америці, адже датчанин подорожував за межі країни, зокрема, до Південної і Центральної Америки.

Вірус Зіка зараз швидко поширюється в Латинській Америці, він передається через укуси комарів і викликає вроджені дефекти у дітей.

Читайте такожВірус Зіка може поширитися майже по всій Північній і Південній Америці - ВООЗ

Раніше вірус Зіка було виявлено у жителя Вірджинії (США), який нещодавно повернувся з-за кордону.

Особливу небезпеку цей вірус має для вагітних жінок, у яких, як припускають, він може спровокувати мікроцефалію плода.

Це призводить до формування у новонароджених зменшених розмірів голови і мозку.

Вірус Зіка невиліковний. Сьогодні єдиний спосіб протистояти йому - боротися з комахами, що його розносять.