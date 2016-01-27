Вірус Зіка поширюється планетою: хворобу виявили у жителя Данії - ЗМІ
Вірус Зіка зараз швидко поширюється в Латинській Америці, він передається через укуси комарів і викликає вроджені дефекти у дітей.
У жителя Данії підтверджено наявність вірусу Зіка.
Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си з посиланням на данські ЗМІ.
Повідомляється, що це перший зареєстрований випадок захворювання на території цієї країни. Є підозра, що він міг підхопити вірус в Америці, адже датчанин подорожував за межі країни, зокрема, до Південної і Центральної Америки.
Вірус Зіка зараз швидко поширюється в Латинській Америці, він передається через укуси комарів і викликає вроджені дефекти у дітей.
Читайте такожВірус Зіка може поширитися майже по всій Північній і Південній Америці - ВООЗ
Раніше вірус Зіка було виявлено у жителя Вірджинії (США), який нещодавно повернувся з-за кордону.
Особливу небезпеку цей вірус має для вагітних жінок, у яких, як припускають, він може спровокувати мікроцефалію плода.
Це призводить до формування у новонароджених зменшених розмірів голови і мозку.
Вірус Зіка невиліковний. Сьогодні єдиний спосіб протистояти йому - боротися з комахами, що його розносять.