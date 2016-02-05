В центрі Нью-Йорка впав гігантський баштовий кран, є загиблі та поранені (фото)

Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще принаймні 15 отримали поранення, повідомляє ТСН.ua з посиланням на New York Times.

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Інформація про жертв та поранених є попередньою та уточняється, повідомив журналістам високопоставлений представник міської адміністрації на умовах анонімності.

Crazy scene! Crane just collapsed in TriBeCa #nycpic.twitter.com/uUFjaYIlci — Keith V Smith (@KVSaint) 5 Лютий 2016

Кран розтягнувся уздовж цілого кварталу у нижньому Манхеттені. У вказаному районі було перекрито вулиці.