В центрі Нью-Йорка впав гігантський баштовий кран, є загиблі та поранені (фото)
17:20, 05 лютого 2016Світ
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У п’ятницю, 5 лютого, у центральному районі Нью-Йорка баштовий кран упав посеред вулиці.
REUTERS
Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще принаймні 15 отримали поранення, повідомляє ТСН.ua з посиланням на New York Times.
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Інформація про жертв та поранених є попередньою та уточняється, повідомив журналістам високопоставлений представник міської адміністрації на умовах анонімності.
Crazy scene! Crane just collapsed in TriBeCa #nycpic.twitter.com/uUFjaYIlci— Keith V Smith (@KVSaint) 5 Лютий 2016
Кран розтягнувся уздовж цілого кварталу у нижньому Манхеттені. У вказаному районі було перекрито вулиці.
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