У Нідерландах два плавучих крана впали на житлові будинки, поранено близько 20 осіб
19:36, 03 серпня 2015Світ
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Під час події крани вантажили частини мосту.
Під завалами можуть залишатися люди / twitter.com/MEdeHaas
У Нідерландах у місті Алфен-ан-ден-Рейн два кранавпали на житлові будинки.
Про це повідомляє ТСН.uа.
За попередніми даними, поранення отримали щонайменше 20 осіб.
Під завалами можуть залишатися люди.
Під час події крани вантажили частини мосту.
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