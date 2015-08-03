У Нідерландах два плавучих крана впали на житлові будинки, поранено близько 20 осіб

19:36, 03 серпня 2015
Світ
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Під час події крани вантажили частини мосту.

Нидерланды кран / twitter.com/MEdeHaas

У Нідерландах у місті Алфен-ан-ден-Рейн два кранавпали на житлові будинки.

Про це повідомляє ТСН.uа.

За попередніми даними, поранення отримали щонайменше 20 осіб.

Під завалами можуть залишатися люди.

Під час події крани вантажили частини мосту.

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