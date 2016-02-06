США закликали Росію до взаємного скорочення ядерної зброї

Відповідну заяву зробив держсекретар США Джон Керрі, передає "Голос Америки".

"Ми очікуємо, що Сполучені Штати і Росія до 5 лютого 2018 року вийдуть на встановлені договором ліміти, і закликаємо Росію приєднатися до подальших переговорів зі скорочення наших ядерних арсеналів. Я поділяю тверду віру президента Обами в те, що дві наші країни, які відкрили еру ядерної зброї, несуть особливу відповідальність, щоб вивести світ з цієї ери", - зазначив він.

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На думку держсекретаря, новий договір став ще більш важливим зараз, ніж коли він набув чинності п'ять років тому, оскільки він дозволяє і сьогодні зберегти рівень довіри і забезпечує можливість американським інспекторам мати безпрецедентний доступ до російських ядерних об'єктів.

Нагадаємо, раніше генерал Філіп Бридлав заявляв, що Росія нарощує свою ядерну риторику, намагаючись вивести Захід з рівноваги. При цьому він наголосив на стурбованості Альянсу погрозами Росії розміщувати ядерну зброю в Криму.