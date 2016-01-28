Джемілєв розповів, як Росія перетворює окупований Крим на мілітаризовану базу

Крим перетворився на потужну базу, де зосереджені, за різними оцінками, від 60 до 80 тисяч військовослужбовців, розповів він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Крім того, лідер кримських татар зазначив, що на анексований півострів постійно надходить новітня техніка, а також РФ реставрує ядерну базу під Ялтою, яку Україна залишила після підписання Будапештського меморандуму.

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"Але сказати точно – завезли вони ядерну зброю чи ні – поки не можемо сказати. Крім того, там є "Тополі, там є "Іскандери", які можуть нести ядерну зброю. Крим перетворений на мілітаризовану базу зараз, і це тривожно не тільки для України, але і для всього чорноморського регіону", - підсумував Джемілєв.

Раніше помічник держсекретаря США з контролю над озброєннями, перевірки і дотримання угод Френк Роуз заявляв, що з боку Росії було б незаконно розмістити в окупованому Криму ядерну зброю.