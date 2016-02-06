Північна Корея може вже завтра запустити балістичну ракету
КНДР має намір здійснити запуск балістичної ракети з 7 лютого по 14 лютого.
Північна Корея наблизила дату запуску балістичної ракети. Як передає Reuters, про це оголосила влада Японії та Південної Кореї.
Влада двох країн заявила, що КНДР має намір здійснити запуск балістичної ракети з 7 лютого по 14 лютого. Північна Корея раніше повідомляла Міжнародну морську організацію про плани запустити супутник з 8 по 25 лютого.
Заяви були зроблені після того, як Reuters з посиланням на джерело в уряді США розповіло про плани КНДР здійснити запуск 8 лютого – в день, коли пройде Супербоул, фінал Національної футбольної ліги США. Крім того, 6 лютого за фотографіями, зробленими зі супутника, стало відомо, що до передбачуваного місця запуску ракети підвозять паливо.
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Наміри Пхеньяна здійснити запуск розкритикували ООН, а також Росія, США, Китай та інші країни. У повідомленні КНДР йшлося про запуск супутника, проте цю інформацію спростовували сусіди Північної Кореї – Японія і Південна Корея, передає Slon.ru.
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Джерела Reuters пояснювали, що при запусках супутників і міжконтинентальних ракет використовуються подібні технології.