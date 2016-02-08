Кадиров розповів про "чеченський спецназ у тилу ІДІЛ" в Сирії - ЗМІ

Пропагандистський канал "Росія 1" анонсував вихід фільму, в якому представники Кремля вперше заявляють, що їх військовий контингент бере участь в наземній операції в Сирії. Про це повідомляє DW.

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"Прийшов час розповісти про тих, хто забезпечує успіх російської авіації на землі ціною власного життя", - сказано в анонсі фільму, який покажуть 10 лютого.

Як стверджується у фільмі, російські військові, що діють в Сирії "в тилу" у терористичного угруповання "Ісламська держава", проходили підготовку в центрі сил спеціального призначення в Чечні. Чеченський лідер Рамзан Кадиров у сюжеті розповідає, що у чеченського спецназу є втрати, а також говорить, що вдалося створити "розгалужену агентурну мережу" безпосередньо в ІД, куди були направлені найкращі бійці республіки".

Анонс фільму про спецназі з РФ, який воює в Сирії, у Кремлі коментувати відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков запропонував "орієнтуватися на заяви міністерства оборони".

Раніше російська влада неодноразово стверджувала, що їх військовий контингент бере участь тільки в повітряній операції і тільки проти ІДІЛ. Пізніше стало відомо, що російські бомбардування спрямовані не стільки на "Ісламську державу", скільки на сили опозиції до чинного режиму сирійського диктатора Асада і мирне населення.