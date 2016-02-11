Перше засідання ісламської коаліції щодо боротьби з ІД пройде в березні в Ер-Ріяді

03:37, 11 лютого 2016
Світ
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У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пройде перше засідання ісламської коаліції з боротьбі з бойовиками терористичного угруповання «Ісламська держава».

REUTERS

Зустріч, присвячену боротьбі з тероризмом, планується провести у березні. Очікується, що про подробиці заходу стане відомо пізніше, передає Росбалт за інформацією Al-Arabia.

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