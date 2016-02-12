Пентагон заявив про готовність Саудівської Аравії і ОАЕ відправити спецназ до Сирії

Про це заявив глава Міноборони США Ештон Картер, виступаючи на прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром оборони ОАЕ Мухаммедом бін Рашидом аль-Мактумом, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

«Ми спробуємо допомогти арабам-сунітам в Сирії, надати їм додаткові можливості і сили, щоб вони могли відбити у "Ісламської держави" свою територію, включаючи Ракку», - заявив Картер.

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Крім того, глава Пентагону повідомив, що ОАЕ і Саудівська Аравія пообіцяла відновити повітряні удари по ісламістам.

Як повідомляв УНІАН, напередодні дипломати і представники Групи підтримки Сирії домовилися про вступ в силу режиму припинення вогню в країні протягом тижня.