Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять питання зняття санкцій з Білорусі

Як повідомили радіо Свобода дипломатичні джерела, може бути знята більшість санкцій, за винятком, найімовірніше, ембарго на постачання зброї.

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За даними джерел, сьогодні міністри закордонних справ ЄС можуть погодитися вилучити із санкційного списку десятки осіб і компаній з Білорусі. Водночас чотири особи, які, як вважають, відповідальні за зникнення чотирьох представників опозиції у 2000 році залишаться під санкціями.

Зняттю санкцій, як припускають, сприятиме нещодавнє потепління у відносинах між ЄС та Білоруссю, в результаті чого у жовтні Рада Євросоюзу на чотири місяці зупинила обмежувальні заходи у вигляді заморожування активів і заборони на в’їзд щодо 170 людей і трьох компаній Білорусі. Ці заходи діяли з 2004 року як покарання для Мінська через політичні переслідування і посягання на демократію в середині країни.

Тим не менше, Рада ЄС зберігає критичне ставлення до ситуації з правами людини в Білорусі, засуджує збереження страти і наполягає на проведенні демократичних реформ і більшій повазі до прав людини і свободи слова.