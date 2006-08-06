Ізраїльські військові затримали голову палестинського уряду

У суботу ввечері у місті Рамалла на західному березі річки Йордан ізраїльські військові затримали голову парламенту Палестинської автономії Абделя Азіза Двейка.

Як передає “Німецька хвиля”,ізраїльтяни пояснюють затримання голови парламенту його членством у Хамас, яку Ізраїль розцінює не інакше як "терористичну організацію". Після 25 червня, коли палестинськими бойовиками було викрадено ізраїльського солдата, армія Ізраїля ув’язнила вже 64-ох членів Хамас, у тому числі вісьмох міністрів палестинського уряду і 26 парламентаріїв.