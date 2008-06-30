Ходорковському висунули нові звинувачення: він вкрав всю нафту за 6 років?

Екс-голові компанії ЮКОС Михайлу Ходорковському пред`явлені нові звинувачення. Як передає прес-центр адвокатів Ходорковського, ще 26 червня йому вручили підписане керівником слідчої групи Алішевим повідомлення про те, що з наступного дня припиняється ознайомлення його й захисників з матеріалами кримінальної справи, повідомляє Newsru.com.

Мотивування звучить так: ознайомлення з матеріалами слід припинити "у зв`язку з тим, що буде пред`явлено нове звинувачення, а також проведені інші слідчі дії". У повідомленні відсутні посилання на будь-які фактичні і юридичні підстави такого рішення, так само як і на процесуальний документ, яким це рішення оформлене.

30 червня 2008 року нове звинувачення дійсно було пред`явлене. За кілька годин уважного вивчення документа, що складається з 145 сторінок щільного тексту, зрозуміти, в чому полягає його новизна, захисту не вдалося.

Як йдеться у заяві адвокатів, у справі міститься "все той же набір абсурдних і бездоказових тверджень про нібито здійснені розкрадання і легалізації всієї нафти, що її видобули за 6 років діяльності НК ЮКОС. Нових епізодів немає, кваліфікацію дій обвинуваченого не змінено, текст колишньої ухвали від 3 лютого 2007 року піддався неістотній переробці, причому всі фактичні суперечності і юридично нікчемні твердження в кьому збереглися".

Адвокати вважають, що слідство просто не достатньо упевнене в своїх діях і - з урахуванням змін, які сталися у вищих ешелонах влади - бажає затягнути час з розрахунку на отримання нових вказівок і підтвердження підтримки "зверху".