Папа Франциск відвідає в'язницю в одному з найнебезпечніших міст Мексики

В ході візиту понтифік відвідає міську в'язницю і відслужить месу на кордоні. Як очікується, послухати понтифіка прийдуть кілька десятків тисяч чоловік.

Месу можна буде також подивитися на величезних моніторах, встановлених у прикордонному американському місті Ель-Пасо, штат Техас, передає Російська служба ВВС.

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Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Сьюдад-Хуаресі, ще кілька років тому це місто вважалося найнебезпечнішим містом Мексики, і візит папи покликаний дати людям надію на мирне майбутнє.

14 лютого папа провів месу в храмі Пресвятої Діви Марії Гваделупської в Мехіко, навколо якої зібралися тисячі віруючих.

У своїй проповіді понтифік говорив як про надихаючий приклад Богоматері, так і про сучасні проблеми суспільства - міграцію та злочинність.

В ході своїх зустрічей з мексиканським керівництвом папа Франциск назвав наркотики раком, що роз'їдає і знищує мексиканське суспільство.