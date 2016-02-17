Папа Франциск відвідає в'язницю в одному з найнебезпечніших міст Мексики
Папа римський Франциск вирушив з Мехіко в одне із найнебезпечніших міст Мексики - Сьюдад-Хуарес, розташоване біля кордону з США.
В ході візиту понтифік відвідає міську в'язницю і відслужить месу на кордоні. Як очікується, послухати понтифіка прийдуть кілька десятків тисяч чоловік.
Месу можна буде також подивитися на величезних моніторах, встановлених у прикордонному американському місті Ель-Пасо, штат Техас, передає Російська служба ВВС.
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Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Сьюдад-Хуаресі, ще кілька років тому це місто вважалося найнебезпечнішим містом Мексики, і візит папи покликаний дати людям надію на мирне майбутнє.
14 лютого папа провів месу в храмі Пресвятої Діви Марії Гваделупської в Мехіко, навколо якої зібралися тисячі віруючих.
У своїй проповіді понтифік говорив як про надихаючий приклад Богоматері, так і про сучасні проблеми суспільства - міграцію та злочинність.
В ході своїх зустрічей з мексиканським керівництвом папа Франциск назвав наркотики раком, що роз'їдає і знищує мексиканське суспільство.