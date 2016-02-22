США пояснили, чому відмовилися від пропозиції КНДР провести мирні переговори

Як повідомляє Reuters, офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі прокоментував інформацію видання Wall Street Journal про те, що США нібито таємно погодилися на проведення мирних переговорів безпосередньо перед проведенням КНДР останнього ядерного випробування.

Зазначалося, що адміністрація Барака Обами поставила умовою прийняття КНДР заходів щодо скорочення свого ядерного потенціалу, однак КНДР таку пропозицію відхилила і 6 січня провела ядерні випробування.

"Чесно кажучи, пропозиція обговорити мирну угоду йшла з боку Північної Кореї. Ми ретельно розглянули цю пропозицію і дали зрозуміти, що ліквідація ядерної зброї є частиною будь-якого такого обговорення. Північ відхилила нашу відповідь", - сказав Кірбі.

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Нагадаємо, раніше Обама підписав закон, який дає можливість розширити санкції щодо КНДР у зв'язку з її ядерною та ракетною програмами.

7 лютого Північна Корея повідомила про успішний запуск ракети з супутником. Незважаючи на заяви Пхеньяна про запуск супутника спостереження, у світі припускають, що КНДР тестує міжконтинентальну балістичну ракету. Дані про запуск викликали негативну реакцію світової спільноти, дії Північної Кореї після отримання інформації про запуск різко засудили Південна Корея, США, Китай і Японія.

6 січня КНДР заявила про успішні випробування водневої бомби. Багато країн світу та міжнародні організації різко негативно відреагували на ці випробування, засудивши такі дії КНДР.