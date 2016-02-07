Керрі назвав запуск ракети КНДР загрозою міжнародному миру

Про це повідомив сьогодні держсекретар США Джон Керрі під час телефонних переговорів зі своїми колегами з Південної Кореї і Японії.

«Держсекретар засудив запуск (ракет), що є порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки (РБ) ООН, загрожує міжнародному миру і безпеці. Він підкреслив важливість спільного міжнародного відповіді на провокації Північної Кореї, включаючи рішучу резолюцію РБ ООН», — йдеться в поширеній заяві начальника прес-служби держдепартаменту Джона Кірбі, передає Росбалт.

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Кірбі також зазначив, що адміністрація США націлена на виконання своїх зобов'язань з оборони і безпеки Японії і Південної Кореї.

«Держсекретар також підкреслив життєву важливість продовження тісного співробітництва США, Японії та Республіки Корея у вирішенні питань, пов'язаних з погрозами, що йдуть від КНДР», — додав Кірбі.

Нагадаємо, що військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея провела випробування балістичної ракети під виглядом космічного пуску. Центральне телебачення КНДР у свою чергу зробило оголошення про успішний запуск штучного супутника Землі.