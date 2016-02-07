У КНДР заявляють про успішний запуск супутника

Північна Корея підтвердила успішний запуск балістичної ракети з супутником, повідомляє Slon.ru з посиланням на сайт Центрального телеграфного агентства КНДР.

"У повідомленні, поширеному в ефірі Центрального північнокорейського телебачення, заявляють, що супутник "Кванменсон-4" вийшов на задану орбіту за дев'ять хвилин після старту. Період обертання апарату навколо Землі становить 94 хвилини. Уточнюється, що на супутнику встановлено телекомунікаційна апаратура для спостереження за Землею", - йдеться в статті.

Пхеньян також заявив про свій намір продовжувати запускати супутники в майбутньому.

Зазначається, що 7 лютого Південна Корея оголосила про запуск КНДР ракети великої дальності. Ракета з супутником злетіла з космодрому Сохэ, розташованого на західному узбережжі країни, в напрямку японської префектури Окінава о 02:30. До цього Токіо і Сеул попереджали, що запуск може відбутися раніше зазначеного терміну – в період з 7 по 14 лютого.

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У зв'язку з проведенням Пхеньяном випробувань Південна Корея, Японія та США запросили проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН. Джерело Reuters в дипломатичних колах повідомило, що зустріч може відбутися о 18:00 7 лютого.

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Дії КНДР порушують кілька резолюцій Ради безпеки ООН, що передбачає санкції відносно Пхеньяну за випробування балістичних ракет.