"Від КНДР йде величезна загроза": Світова реакція на ядерне випробування Пхеньяна

У КНДР вранці було зафіксовано землетрус, магнітуда якого, за різними оцінками, становила від 4,2 до 5,1. За даними різних джерел, причина підземних поштовхів була "штучного характеру". Пізніше Центральне телебачення країни в спеціальному випуску повідомило про проведення успішного випробування водневої бомби, що викликало негативну реакцію з боку лідерів низки країн.

При цьому у незалежних експертів виникають сумніви щодо достовірності цієї заяви з боку Пхеньяна. Адміністрація США на даному етапі також не може підтвердити достовірність повідомлення Пхеньяна про випробування водневої бомби.

Прем'єр Японії: випробування водневої бомби в КНДР неприйнятне

Японія буде взаємодіяти з постійними членами Ради Безпеки ООН з питання проведеного в КНДР випробування водневої бомби. Про це в середу заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

"Як непостійний член Ради безпеки ООН, ми будемо тісно взаємодіяти з його постійними членами, в тому числі США, Китаєм і Росією з питання ядерної проблеми КНДР", - сказав Абе.

Він також зазначив, що "від КНДР йде величезна загроза для Японії та інших країн, і проведення ядерного випробування неприйнятне". За його словами, це "серйозний виклик резолюціям Ради безпеки ООН".

Реакція Росії

Ядерні випробування КНДР порушують дух Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) і загрожують національній безпеці Росії. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає ТАСС.

Сеул має намір покарати КНДР за проведене випробування

Президент Південної Кореї Пак Кин Хе прийняла рішення скликати екстрене засідання Ради національної безпеки країни та підвищити боєздатність своїх військ, повідомило міністерство оборони країни.

Республіка Корея прийме всіх необхідних заходів, щоб покарати КНДР за проведене випробування водневої бомби. Про це заявив Чо Де Єн, заступник керівника департаменту національної безпеки адміністрації президента.

"Сеул буде тісно співпрацювати з США та іншими регіональними партнерами для прийняття необхідних заходів, включаючи посилення санкцій щодо Пхеньяна", - підкреслив він.

Чо Де Єн також зазначив, що Республіка Корея "різко засуджує Північну Корею за здійснення четвертого ядерного випробування, що є кричущим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН".

Білий дім: США засуджують можливе порушення КНДР резолюцій РБ ООН

Адміністрація США на даному етапі не може підтвердити достовірність заяви КНДР про випробування водневої бомби, але засуджує можливе порушення Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому Нед Прайс. За його словами, американський уряд знаходиться в курсі повідомлень про "сейсмічну активність на Корейському півострові" в районі ядерного полігону КНДР. "Ми стежимо за ситуацією і продовжуємо оцінювати її в тісній координації (дій) зі своїми регіональними партнерами", - зазначив Прайс.

Голова МЗС Австралії закликала посилити режим санкцій щодо КНДР

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп висловила "рішучий протест щодо провокаційних і небезпечних дій режиму КНДР, який стверджує, що йому вдалося провести випробування водневої бомби".

"Сьогоднішнє ядерне випробування підтверджує статус КНДР як країни-ізгоя, а також небезпеку, яку вона представляє для світу, - йдеться в заяві голови австралійського МЗС. - Австралія висловить уряду КНДР свою позицію прямими каналами, а також в рамках регіональних та міжнародних форумів. Разом з друзями та партнерами ми будемо працювати для підтримки безпеки Республіки Корея і зміцнення стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Париж засудив дії Пхеньяна

"Неприйнятним порушенням" резолюції Ради Безпеки ООН назвав Париж проведене КНДР випробування водневої бомби. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу. Франція засудила ці дії Пхеньяна.

Лондон вважає заяви Пхеньяна провокацією

"Серйозним порушенням" резолюції Ради Безпеки ООН назвав Лондон проведене сьогодні КНДР випробування водневої бомби. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Великобританії Філіпа Хаммонда. За його словами, Лондон розцінює ці дії Пхеньяна як провокацію.

Китай "рішуче проти"

Китай виступає "рішуче проти" випробування водневої бомби, яке було проведено сьогодні в КНДР. Про це повідомило агентство Кіодо з посиланням на офіційного представника МЗС Китаю Хуа Чуньін. За даними агентства, Пекін також закликав Пхеньян дотримуватися своїх зобов'язань у рамках процесу денуклеаризації Корейського півострова.

"Ми наполегливо закликаємо Пхеньян слідувати зобов'язанням щодо денуклеаризації Корейського півострова і утриматися від будь-яких дій, які могли б призвести до загострення ситуації", - резюмувала офіційний представник зовнішньополітичного відомства. МЗС Китаю викличе посла КНДР і висуне йому рішуче подання у зв'язку з випробуванням Пхеньяном водневої бомби, заявила також Хуа Чуньін. "Ми викличемо посла КНДР, щоб висунути йому рішуче подання", - сказала дипломат.

Нагадаємо, КНДР провела четверте ядерне випробування з тих пір, як оголосила себе ядерною державою у 2005 році. Випробування проводилися в 2006, 2009 і 2013 роках, що призвело до введення проти неї санкцій Ради Безпеки ООН.