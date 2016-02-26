Чергова стрілянина у США: до 4 осіб загинули, близько 20 поранені в Канзасі

Про це повідомляє Reuters.

Стрілець відкривав вогонь в кількох місцях. Він почав стрілянину близько 5 вечора за місцевим часом у місті Ньютон, де застрелив людину за кермом вантажівки.

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Незабаром після цього, підозрюваний застрелив людину на іншій вулиці, на шляху до свого місця роботи в Excel Industries у місті Хестон, що за 9 миль (14 км) на північний захід від Ньютона.

Злочинець відкрив вогонь на стоянці підприємства, а потім увійшов всередину будівлі і продовжив стрілянину.

У департаменті шерифа відзначили, що стрільцем виявився 38-річний Седрік Форд. Він убив трьох або чотирьох людей і поранив ще близько 20 інших, перш ніж він був убитий владою, сказав шериф.

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Як пише видання New York Daily News, за словами шерифа, підозрюваний відкрив стрілянину зі свого автомобіля, а потім, заволодівши чужим транспортним засобом, попрямував далі на завод.

За даними kwch12, підозрюваний мав кримінальне минуле, пов'язане з вчиненням крадіжки зі зломом та іншими звинуваченнями в 1996 році. Також, за непідтвердженими даними, Форда затримувала поліція в 2008 році.

Судячи з інформації на сторінці підозрюваного в Facebook, однак поки не підтвердженої офіційно, Форд був не одружений, але у нього залишилися двоє маленьких дітей, фотографії з якими є в Facebook. Також він розміщував у соцмережі свої фотографії зі зброєю.