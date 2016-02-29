Псевдоопозиційна партія "Яблуко" передумала повертати Україні окупований Крим

Російська партія "Яблуко" зможе вирішити конфлікт з Україною, не повертаючи при цьому анексований Росією Крим і Севастополь, повідомила в ефірі «Русской службы новостей» голова партії, депутат Законодавчих зборів республіки Карелія Емілія Слабунова.

«Ми не віддамо Крим, ми говоримо, що треба цивілізовано вирішувати ту ситуацію, яка склалася у зв'язку з анексією Криму», — заявила Слабунова.

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Партія «Яблуко» і кандидат в президенти РФ Явлінський пропонують скликати міжнародну конференцію щодо статусу окупованого Криму і провести ще один референдум, який влаштував би всі зацікавлені сторони.

«В першу чергу, світ, виведення країни з ізоляції, зняття самосанкций і подолання санкційного глухого кута, захист прав власників і підтримка бізнесу, правова держава, в якій кожний громадянин буде захищений, де суди будуть виконувати свою функцію», — сказала Слабунова.