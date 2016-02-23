Росія посилить окупаційний флот в анексованому Криму сторожовими кораблями і підводними човнами

Про це журналістам заявив командувач окупаційним флотом Олександр Вітко, повідомляє ТАСС.

"Ми чекаємо два нових сторожових кораблі і два підводні човни. Частина екіпажів вже проходить навчання, поки добудовуються кораблі, програма модернізації флоту реалізується, незважаючи на санкції та інші труднощі", - сказав Вітко.

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За його словами, ще більша кількість кораблів може посилити окупаційний флот 2017 році.