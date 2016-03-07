У Сіднеї чоловік влаштував стрілянину на заводі, після чого покінчив з собою

Це сталося незабаром після того, як будинок, в якому перебував чоловік, покинули три людини. Підтверджень про те, чи утримувалися вони в якості заручників, не надходило.

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Поліцейські увірвалися в приміщення і виявили там чоловіка, який до того моменту вже був мертвий. У будівлі знаходилися ще три людини, яких звідти вивели. Поки неясно, чи були вони заручниками або ховалися від озброєного чоловіка, передає Російська служба ВВС.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловік був озброєний автоматом.

В результаті стрілянини загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Поліція не вважає, що інцидент пов'язаний з тероризмом.