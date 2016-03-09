Столиця ОАЕ Абу-Дабі і Дубай пішли під воду через сильну зливу

В результаті негоди були скасовані або затримані авіарейси в аеропортах Абу-Дабі і Дубая, передає russianemirates.com. Так, авіакомпанія Etihad Airways повідомила про 10 затриманих рейсів, ще 7 – перенаправлені в інші аеропорти. У свою чергу, авіакомпанія Emirates скасувала понад 10 рейсів і багато затримала – як на виліт, так і на посадку. Проте в даний час авіасполучення в ОАЕ вже відновлено.

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Також дощ затопив дороги. Сильна злива стала причиною великої кількості ДТП: лише у період з 06.00 до 13.00 до поліції Дубая надійшло понад 3200 тривожних дзвінків, а на трасах було зафіксовано 253 автоаварії. У зв'язку з тим, що дощова погода очікується в найближчі дні, поліція закликала жителів країни і туристів, які планують сідати за кермо, бути пильними та обережними.

Крім цього, пориви вітру ламали дерева і стовпи. В цілях безпеки у багатьох школах уроки закінчили раніше, батьків попросили забрати дітей із занять. На дорогах у Дубаї багато води, деякі жителі міста для пересування по вулицях використовують човни або інші підручні засоби. Місцеві ЗМІ і користувачі соцмереж публікують фотографії і відео наслідків повені в ОАЕ.