Конституційний суд Польщі визнав ухвалену реформу цього органу неконституційною

Таке рішення ухвалили в середу, 9 березня, судді Конституційного суду Польщі, передає Deutsche Welle.

На їхню думку, конституції не відповідають багато статей нового закону. "Закон перешкоджатиме надійній та коректній роботі суду", - наголосив голова суду Анджей Жеплінський, цитує агентство dpa. Крім того, реформа обмежує незалежність цього органу та підриває принцип розподілу гілок влади, зазначив інший суддя Конституційного суду.

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За новим законом, Конституційний суд має ухвалювати рішення більшістю у дві третини голосів, тоді як раніше для цього було досить простої більшості. Крім того, для ухвалення важливих рішень, згідно з законом, потрібна присутність не менше 13 з 15 суддів, а раніше для цього вистачало присутності дев'яти суддів. Критики побоюються, що через закон Конституційний суд втрачає ледь не більшість своїх повноважень із нагляду за урядом та парламентом.

Ще до оголошення рішення суду польський уряд заявив, що не прийме його, адже сфера компетенції суду в цьому випадку не відповідає ухваленій парламентом країни реформі.

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Як повідомляв УНІАН, керівництво Євросоюзу закликає новий уряд Польщі утриматися від реформи конституційного суду країни, яка, на думку ЄС, може поставити під удар його незалежність. Незважаючи на це, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Конституційний суд, який, як заявляють критики документа, несправедливо посилює вплив уряду на суд.