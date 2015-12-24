ЄС закликає Польщу утриматися від реформи конституційного суду
Керівництво Євросоюзу закликає новий уряд Польщі утриматися від реформи конституційного суду країни, яка, на думку ЄС, може поставити під удар його незалежність.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як зазначив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, польській владі слід ретельно обміркувати наслідки відповідної поправки до конституції країни, схваленої нижньою палатою парламенту у вівторок.
Парламентарії дали закону "зелене світло", незважаючи на протести з боку верховного суду країни і активістів.
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Противники реформи стверджують, що вона значно зменшить можливості конституційного суду по перевірці законів, прийнятих новим урядом, і фактично паралізує роботу суду.
Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що уряд країни надходить недемократично.
Між тим напередодні президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Бі-бі-сі висловився за реформи в ЄС, які дозволили б союзу більш ефективно відповідати на нові виклики.