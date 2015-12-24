ЄС закликає Польщу утриматися від реформи конституційного суду

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як зазначив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, польській владі слід ретельно обміркувати наслідки відповідної поправки до конституції країни, схваленої нижньою палатою парламенту у вівторок.

Парламентарії дали закону "зелене світло", незважаючи на протести з боку верховного суду країни і активістів.

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Противники реформи стверджують, що вона значно зменшить можливості конституційного суду по перевірці законів, прийнятих новим урядом, і фактично паралізує роботу суду.

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що уряд країни надходить недемократично.

Між тим напередодні президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Бі-бі-сі висловився за реформи в ЄС, які дозволили б союзу більш ефективно відповідати на нові виклики.