Президент Польщі підписав закон про конституційний суд, який розкритикував Євросоюз

Зміни, підписані польським президентом, передбачають, що суд із 15 суддів ухвалює більшість рішень двома третинами голосів і за присутності щонайменше 13 суддів – для найбільш суперечливих справ, передає радіо "Свобода".

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За словами критиків, це змусить суд залучати до ухвалення рішень у всіх ключових питаннях п’ятьох суддів, нещодавно призначених за квотою парламенту, більшість у якому має партія "Право і справедливість".

Зміни до закону про Конституційний суд підготувала ця політична сила.

В уряді заявляють, що зміни необхідні для того, щоб склад суду відображав результати виборів.

Європейська комісія висловила стурбованість у зв’язку з новими правилами, вимагаючи відкласти їх запровадження.

Партія "Право і справедливість", що прийшла до влади в жовтні, нині має свого президента і контролює обидві палати парламенту. За словами опозиції, таким чином, лише Конституційний суд залишався спроможним контролювати дії партії "Право і справедливість".