Президент Польщі підписав закон про конституційний суд, який розкритикував Євросоюз
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Конституційний суд, який, як заявляють критики документа, несправедливо посилює вплив уряду на суд.
Зміни, підписані польським президентом, передбачають, що суд із 15 суддів ухвалює більшість рішень двома третинами голосів і за присутності щонайменше 13 суддів – для найбільш суперечливих справ, передає радіо "Свобода".
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За словами критиків, це змусить суд залучати до ухвалення рішень у всіх ключових питаннях п’ятьох суддів, нещодавно призначених за квотою парламенту, більшість у якому має партія "Право і справедливість".
Зміни до закону про Конституційний суд підготувала ця політична сила.
В уряді заявляють, що зміни необхідні для того, щоб склад суду відображав результати виборів.
Європейська комісія висловила стурбованість у зв’язку з новими правилами, вимагаючи відкласти їх запровадження.
Партія "Право і справедливість", що прийшла до влади в жовтні, нині має свого президента і контролює обидві палати парламенту. За словами опозиції, таким чином, лише Конституційний суд залишався спроможним контролювати дії партії "Право і справедливість".