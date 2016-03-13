Кількість жертв теракту в Анкарі зросла до 34, правоохоронці підозрюють причетність курдських бойовиків

Про це повідомляють представники правоохоронних органів Туреччини, передає Reuters.

Зокрема, до нападу може бути причетна заборонена в Туреччині Робітнича партія Курдистану (РПК). Однак, офіційної інформації щодо цього поки що немає, жодна організація не взяла на себе відповідальності за напад.

Тим часом прокурдська Партія демократії народів Туреччини засудила теракт, зробивши відповідну заяву.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Мехмет Муеззиноглу, кількість жертв теракту склала 34 особи, 125 отримали поранення, із них 19 перебувають у важкому стані.

За його словами, принаймні, один або двоє загиблих є смертниками, які вчинили теракт.

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Також повідомляється про попередження, що надійшло 11 березня з боку посольства США в Анкарі. Так, дипломати застерігали від "потенційного терористичного акту проти урядових будівель та споруд", розташованих у центральній частині турецької столиці.

Прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу скликає екстрену нараду у зв'язку терактом. У нараді візьме участь міністр безпеки. За його підсумками буде зроблено заяву.

Captured: Huge blast tears through bus stop in Turkey capital #Ankara taking dozens of liveshttps://t.co/q2AAjvtp7apic.twitter.com/HhdV8qvrak — D8 News (@D8News) March 13, 2016

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Анкари вибухнув автобус, начинений вибухівкою. За останніми даними, загинули 27 осіб, ще 75 отримали поранення.