Кількість жертв вибуху в Анкарі зросла до 27, влада ввела обмеження на висвітлення теракту в ЗМІ

Кількість жертв теракту в Анкарі становить щонайменше 27 осіб, 75 отримали поранення, йдеться в заяві губернатора турецької столиці, передає РИА Новости.

Вибух стався на автобусній зупинці поблизу одного з офісів прем'єр-міністра Туреччини поруч зі сквером Гювен-парк в самому центрі міста в момент великого скупчення людей. Вщент згорів один автобус.

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За попередньою версією поліції, причиною вибуху став замінований автомобіль, який вибухнув, перебуваючи між двома автобусами. Центр столиці буде повністю перекрито. У район прибувають машини швидкої допомоги і пожежні розрахунки.

"В результаті вибуху замінованого автомобіля загинули 27 наших громадян, 75 отримали поранення", — йдеться в заяві губернатора.