В ЄС пригрозили Тегерану санкціями через випробування балістичних ракет
Франція попередила, що ЄС може застосувати санкції щодо Тегерана через випробуванням минулого тижня балістичних ракет Корпусом вартових Ісламської революції («Революційна гвардія»).
«В разі необхідності, санкції будуть прийняті», – сказав 13 березня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро після зустрічі в Парижі з держсекретарем США Джоном Керрі та кількома європейськими колегами.
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Таким чином Ейро підтвердив, висловлену раніше позицію західних лідерів, що в разі доведення факту запуску ракет, це розглядатиметься як порушення Іраном резолюції Ради безпеки ООН, повідомляє Радіо Свобода.
На цьому також наголосив і Джон Керрі, заявивши, що іранські балістичні ракети розміщені на «довшій, аніж дозволена для балістичних ракет відстані, що може мати потенційну загрозу для країн регіону і за його межами».
Очікується, що ракетні випробування Ірану будуть обговорюватися міністрами закордонних справ ЄС на засіданні 14 березня. Вашингтон також звернувся до Ради безпеки ООН з проханням обговорити це питання.
Корпус вартових Ісламської революції, відомий на Заході також як «Революційна гвардія», заявив, що провів випробування декількох балістичних ракет по всій країні 8 березня. Іран стверджує, що запуск ракети був частиною військових навчань. МЗС Ірану також заявило, що випробування ракет не порушують ядерну угоду Ірану зі світовими державами чи резолюцію Ради безпеки ООН.