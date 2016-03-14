В ЄС пригрозили Тегерану санкціями через випробування балістичних ракет

«В разі необхідності, санкції будуть прийняті», – сказав 13 березня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро після зустрічі в Парижі з держсекретарем США Джоном Керрі та кількома європейськими колегами.

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Таким чином Ейро підтвердив, висловлену раніше позицію західних лідерів, що в разі доведення факту запуску ракет, це розглядатиметься як порушення Іраном резолюції Ради безпеки ООН, повідомляє Радіо Свобода.

На цьому також наголосив і Джон Керрі, заявивши, що іранські балістичні ракети розміщені на «довшій, аніж дозволена для балістичних ракет відстані, що може мати потенційну загрозу для країн регіону і за його межами».

Очікується, що ракетні випробування Ірану будуть обговорюватися міністрами закордонних справ ЄС на засіданні 14 березня. Вашингтон також звернувся до Ради безпеки ООН з проханням обговорити це питання.

Корпус вартових Ісламської революції, відомий на Заході також як «Революційна гвардія», заявив, що провів випробування декількох балістичних ракет по всій країні 8 березня. Іран стверджує, що запуск ракети був частиною військових навчань. МЗС Ірану також заявило, що випробування ракет не порушують ядерну угоду Ірану зі світовими державами чи резолюцію Ради безпеки ООН.