Росія, де їжу зібралися видавати за талонами, планує до 2025 року витратити $20 мільярдів на Роскосмос

Про це повідомив у четвер на засіданні уряду, представляючи проект програми, глава держкорпорації "Роскосмос" Ігор Комаров, передає РИА Новости.

"Обсяг бюджетного фінансування федеральної космічної програми визначено в розмірі 1 трильйона 406 мільярдів рублів. Також передбачається можливість виділення додаткового фінансування у розмірі 115 мільярдів рублів після 2022 року", — сказав Комаров.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням цін в Росії, що стався на тлі падіння рубля і західних санкцій, економісти запропонували знову ввести в країні продуктові картки.

Розмови про введення продуктових карток у Росії ведуться ще з 2008 року. З 2015 року починається експеримент з впровадження карток в деяких регіонах Росії.

Як відомо, також наприкінці минулого року Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні урядовий закон про замороження накопичувальної частини пенсій росіян в 2016 році.