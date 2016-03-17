Росія, де їжу зібралися видавати за талонами, планує до 2025 року витратити $20 мільярдів на Роскосмос
Обсяг фінансування федеральної космічної програми Росії до 2025 року складе 1,406 трильйона рублів, після 2022 року може бути виділено додатково 115 мільярдів.
Про це повідомив у четвер на засіданні уряду, представляючи проект програми, глава держкорпорації "Роскосмос" Ігор Комаров, передає РИА Новости.
"Обсяг бюджетного фінансування федеральної космічної програми визначено в розмірі 1 трильйона 406 мільярдів рублів. Також передбачається можливість виділення додаткового фінансування у розмірі 115 мільярдів рублів після 2022 року", — сказав Комаров.
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням цін в Росії, що стався на тлі падіння рубля і західних санкцій, економісти запропонували знову ввести в країні продуктові картки.
Розмови про введення продуктових карток у Росії ведуться ще з 2008 року. З 2015 року починається експеримент з впровадження карток в деяких регіонах Росії.
Як відомо, також наприкінці минулого року Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні урядовий закон про замороження накопичувальної частини пенсій росіян в 2016 році.