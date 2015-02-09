Економісти знову пропонують ввести в Росії продуктові картки

Міжрегіональна громадська організація "Товариство захисту прав споживачів "Громадський контроль" звернулася до уряду з пропозицією підтримати соціально незахищені верстви населення, видаючи їм спеціальні талони, якими можна буде розплачуватися в магазинах. Згідно з пропозицією організації, система буде фінансуватися з федерального бюджету, пише NEWSru.com.

На сайті "Громадського контролю" зазначено, що, якщо раніше на харчування росіяни витрачали 36-40% доходу, то після різкого зростання цін у найближчі місяці показник, швидше за все, перевищить 50-60%.

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Розмови про введення продуктових карток у Росії ведуться ще з 2008 року. З 2015 року починається експеримент по впровадженню карток в деяких регіонах Росії.