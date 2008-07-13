Американці оголосили іранські ракетні випробування "липою"

Більшість повідомлень про хід ракетних випробувань в Ірані, що відбулися з 8 по 10 липня, є брехливими, стверджують американські журналісти.

На сайті Drudge Report розміщено повідомлення, згідно з яким Ірану, попри заяви Тегерана, не вдалося розробити і випробувати ракети, здатні долетіти до Ізраїлю. За інформацією онлайн-видання, стаття, присвячена іранським фальсифікаціям, буде оприлюднена в газеті The New York Times.

Американці стверджують, що випробувані в липні 2008 року іранцями ракети не здатні вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, про що повідомили державні ЗМІ Ірану. Випробувані іранцями ракети були застарілими моделями, вже знятими з виробництва.

Також журналісти засумнівалися в достовірності відеозапису випробувань. Насправді, стверджують вони, була запущена лише одна ракета. Кілька камер знімали запуск з різних ракурсів, що у результаті було представлене як випробування кількох ракет.

Іранці стверджували, що під час учень "Великий Пророк-III" їм вдалося провести успішні випробування ракет збільшеної дальності, які зможуть вразити цілі на території Ізраїлю, Пакистану, Афганістану і Туреччини.