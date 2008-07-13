Литва збільшить свій військовий контингент в Афганістані. Таку заяву розповсюдило днями Міністерство оборони Литви, передає Associated Press. Згідно із заявою, до Афганістану будуть направлені ще 16 військових. Передбачається, що розміщення додаткового контингенту відбудеться восени ц.р. При цьому командувач військами Литви генерал-лейтенант Валдас Туткус зазначив, що, можливо, в найближчі кілька місяців військовий контингент країни в Афганістані буде збільшений до 150 військових.

Поки що чисельність військового контингенту Литви в Афганістані - 100 осіб. Військові розміщені в провінції Гор на заході Афганістану.